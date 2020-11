“Estamos con vida”: mensajes de miles de damnificados de Providencia a sus familias

“Todo se perdió, pero estamos bien”, era lo que repetían los isleños mientras caminaban entre los escombros de la devastada población, que debe ser reconstruida en su totalidad. El huracán Iota no dejó una sola vivienda o estructura intacta en Providencia. Casas destechadas o desplomadas, vehículos volteados, postes y árboles caídos y hasta botes en medio de las vías dan cuenta de los violentos vientos que golpearon la isla, donde aún no se han restablecido las comunicaciones. Los residentes aún no se explican cómo sobrevivieron a la dureza de la naturaleza.