“Están usando mi nombre”: mujer que asistió a fiesta en Puerto Colombia que acabó en fatal balacera

Mientras las autoridades continúan con la investigación por la balacera registrada durante una fiesta de cumpleaños en Puerto Colombia , Atlántico, hecho que dejó dos personas muertas, entre ellas, el homenajeado, una de las mujeres que asistió al evento salió a pronunciarse en redes sociales, luego de ver que se refirieran a ella en rumores sobre lo ocurrido.

“Sí estuve en esa fiesta, pero todos los comentarios que han sacado, o sea, sé que personas malintencionadas, puedo decir que malintencionadas porque en realidad no sé por qué quieren hacerme a mí ese daño”, dijo Lissette Ternera, joven influenciadora barranquillera.

Aseguró que conocía a Jonathan Ospino, el cumpleañero, quien resultó muerto con un escolta durante el tiroteo.

“Yo no supe qué pasó, les puedo decir aquí que sé lo mismo que todos ustedes saben. Estaba en la tarima cuando estaba el cantante, cuando escuché los disparos. No sé por qué se formó la pelea, no conozco las personas del problema”, manifestó la mujer.

Ella es la mujer identificada como Lissette Ternera, quien manifestó voluntariamente en redes sociales haber asistido al evento que derivó en una balacera y dieron muerte a dos personas. pic.twitter.com/deHPCA5drr — Noticias BQ 🔴🟡🟢 (@NoticiasBQ) October 29, 2022

Una de las hipótesis es que se habría presentado una situación de acoso contra la pareja de Ospino, lo que desató una discusión.

“Era una persona invitada a la fiesta, común y corriente. Entonces, no tengo absolutamente nada que ver con eso, me están implicando en algo que yo no sé… Cuando yo escuché los disparos salí corriendo, igual que todo el mundo, me metí por el lago”, agregó Ternera.

La mujer manifestó que podrían estarla relacionando por haber publicado fotos en redes sociales de la fiesta.

“Están usando mi nombre. No sé si fue porque yo subí historias ese día, de la fiesta, una foto mía. De hecho, aquí en Instagram solo subí una foto con el cumpleañero y una foto mía”, indicó.

La joven incluso comentó que le han aconsejado cerrar sus perfiles, pero se reafirmó en que no tiene nada que temer.

“Me dicen: ‘Cierra las redes y eso’. No me voy a esconder porque no tengo absolutamente nada que ver. Han dicho cualquier cantidad de cosas”, puntualizó.