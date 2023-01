Estas son las víctimas de la masacre en Barranquilla: “Gente de bien”

Los habitantes de un conjunto residencial no salen del asombro por lo que les ocurrió a sus vecinos, quienes fueron víctimas de una masacre en Barranquilla mientras miraban un partido de fútbol. El crimen se registró en el barrio El Santuario, suroccidente de la capital del Atlántico.

“Son pelaos que nacieron aquí en el barrio y son gente de bien, pelaos que estudian, trabajadores, aquí todo el mundo está extrañado con esa situación porque no sabemos qué pasó”, dijo Adolfo Mojica, líder comunal.

Una de las víctimas era Ever Lezama Melgarejo, de 24 años de edad, estudiante de ingeniería en una universidad de Barranquilla. Sus amigos y vecinos lamentan su partida.

“Ya estaba a punto de finalizar, ya iba para 10º semestre de Ingeniería en la Autónoma, un joven callado, muy tranquilo, cero problemas también, nunca ha tenido inconvenientes aquí en el conjunto, muchos lo apreciaban aquí”, afirmó Leonardo Meza, amigo de Ever.

También perdieron la vida Ronald Zabala Sarmiento, de 23 años, quien estudiaba para ser operador de maquinaria pesada, y su vecino Reinaldo Orozco Picalúa, de 26, quien era patrullero activo de la Policía y llevaba tres años en la institución.

“Ellos me dijeron que iban a ver el partido, que habían comprado las boletas para ir al estadio, entonces las quiso vender para compartir con sus amigos donde sus suegros y me llamaron que fuera para allá, pero yo decidí no ir”, recalcó una persona que es familiar de uno de las víctimas de esta masacre en Barranquilla.

Hanner Andrés Guevara, de 23 años, quien laboraba en una fábrica de vidrios en la zona industrial de Barranquilla, es la cuarta víctima fatal. Su novia es una de las personas que resultaron heridas en el hecho.

“Una persona muy divertida, le gustaba mucho la fiesta, un muchacho muy sano, nunca tuvo un problema de ninguna índole ni peleas ni nada de eso”, sostuvo Leonardo Meza.

Amigos y familiares de los jóvenes asesinados piden a las autoridades esclarecer esta masacre en Barranquilla.