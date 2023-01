Este es el pico y placa en la Vía 40 por montaje de palcos para el Carnaval de Barranquilla

A partir de este 18 de febrero habrá restricción desde la calle 85 hasta la carrera 67B, en los horarios de 7:30 a.m. a 9:00 a.m. y de 5:30 a.m. a 7:00 p.m.

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial informó que para evitar la congestión vehicular durante el montaje de los palcos del Carnaval de Barranquilla 2019, se implantará esta medida con la que saldrán de circulación cerca de 1.600 vehículos durante los horarios programados.

El calendario del pico y placa quedará así:

Lunes: 1-2-3-4

Martes: 5-6-7-8

Miércoles: 9-0-1-2

Jueves: 3-4-5-6

Viernes: 7-8-9-0

Del mismo modo, las autoridades informaron que mantendrán la conectividad en ambos sentidos sobre esta arteria vial, por lo que a partir del domingo 17 de febrero, se aplicará el contraflujo sobre la Vía 40, entre calle 82 y carrera 67B.

De acuerdo con el avance del montaje, se irá cerrando la vía de manera progresiva.

El desmonte de la gradería se efectuará a partir del 4 de marzo.