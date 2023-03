¿Estiércol bovino convertido en gas metano? Vea la novedosa estrategia implementada en Atlántico

Evitar la deforestación es uno de los propósitos de la autoridad ambiental en el Atlántico, para ello trabaja en una estrategia de reemplazar la leña y el carbón vegetal que utilizan para cocinar por gas metano, aprovechando el estiércol bovino.

La estrategia la adelanta la Corporación Autónoma Regional del Atlántico con la implementación de seis biodigestores. Haciendo aprovechamiento del estiércol del ganado se realiza el proceso para convertirlo en gas metano apto para cocinar.

“A través de un proceso anaeróbico que se genera en el biodigestor, se producen dos cosas: uno, gas metano que alimenta las bio o ecoestufas que están en esta finca y de esta manera estamos evitando la producción y la deforestación que históricamente ha alimentado a través de leña a las estufas”, dijo Jesús de León Insignares, director de la Corporación Autónoma del Atlántico.

De esta forma se busca conservar los recursos naturales y proteger la salud de la comunidad.

Martín Atencio, director de proyectos de Aldesarrollo, expresó que con esto se busca “resolver el tema de facilitarle el consumo de combustible a las casas rurales, de manera que suspendan el uso de la leña con todos los impactos negativos que tiene en la salud y en la economía, haciendo uso de un producto que se desaprovechaba, como son las heces fecales”.

Por su parte, Guido de Jesús Rivera, administrador de una finca beneficiada con esta alternativa, habló sobre los aspectos positivos de la misma.

“Antes de llegar el biodigestor, me tocaba cortar leña, buscar leña. A veces lloviendo tenía uno que salir a buscar leña y eso. Desde que llegó este programa aquí a esta finca, la vida me ha cambiado, para qué, me ha traído muchos beneficios”, afirmó.

El gas metano que produce el biodigestor, dicen los investigadores, es limpio y no produce efectos de gases invernadero.

Muerte de millones de abejas en Risaralda y Caldas

A comienzos de marzo se reportó que en menos de una semana habían muerto millones de abejas en Risaralda y Caldas. Al parecer, un insecticida que se aplica en cultivos de aguacate y algunos cafetales sería la causa de la masiva mortandad de estos insectos.

Las abejas que murieron estaban ubicadas en 60 colmenas de municipios como Drapia, en Risaralda, y Viterbo, en Caldas.

Apicultores como Ignacio Roldán han mostrado su preocupación: “A pesar de las restricciones de algunos productos como este, necesitamos un poco más de presencia estatal. Ya se ha venido presentando tiempo atrás, pero ahora se ha agudizado más”.