Estos son los albergues dispuestos en San Andrés y Providencia para refugiarse de tormenta Julia

En el archipiélago de San Andrés y Providencia ya están dispuestos varios albergues para atender a la población que quiera protegerse del embate de la tormenta Julia que seguramente ya sea huracán cuando llegue a la isla.



Albergues dispuestos para atender a la población en Providencia:



Bomberos

Iglesia New Life

Iglesia Católica Casa Baja

Centro comunitario punta rocosa

Albergues dispuestos para atender a la población afectada en San Andrés:



Colegio Flowers Hill

Colegio Bolivariano

Colegio El Esfuerzo

Punto Vive Digital

Iglesia San Francisco de Asís

Casa Lúdica de El Cove

Everth Hawkins, gobernador de San Andrés, envió un mensaje a la ciudadanía ante el inminente paso de la tormenta tropical Julia: “Por favor, utilicen los refugios o vayan lejos del borde costero para evitar cualquier situación” – https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/ZtDm1mtULG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 8, 2022

Hay ciudadanos que ya han empezado a llegar a estos refugios, como Katiusca Viloria, que teme que un árbol cercano a su vivienda se desplome por los vientos y caiga sobre su hogar.

Otro refugiado es Carlos Cortés Gaitán, que llegó acompañado de una perrita que adoptó en Providencia tras el paso del huracán Iota. Cuenta que “donde yo vivía se cayeron siete tejas, se cayeron dos paredes y el agua me cayó en la cama; llamé a la Policía y me dijo que me tenía que salir inmediatamente de allí, que eso se estaba cayendo, y entonces les dije ‘a dónde cojo’, y me dijeron ‘al refugio’”.



¿Los habitantes de San Andrés están acatando las órdenes de evacuar ante el inminente paso de la tormenta tropical Julia?



Más información en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/Xz6gq32Yw4 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 8, 2022

Situación en San Andrés y Providencia por la tormenta Julia

En Providencia, donde aún hay ciudadanos viviendo en carpas tras el paso del huracán Iota, no ha parado de llover.

En San Andrés, las casas costeras del sector San Luis serían las más golpeadas por la tormenta Julia, donde el oleaje podría llegar a los tres metros de altura.

La Armada Nacional también ha activado a todas sus tropas en la isla para atender cualquier emergencia que se pueda presentar y hasta ha adecuado un albergue para animales.

Los turistas deben permanecer en sus lugares de hospedaje hasta que pase la tormenta Julia por el archipiélago, mientras que San Andrés permanece en toque de queda.