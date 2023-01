“Estoy que me regreso pal’ seminario”: al padre Linero le robaron los ahorros de su vida

Una conductora, que le prestó un servicio, se llevó una maleta. Guarda la esperanza de que le devuelva los 5 mil dólares y la cámara que iban adentro.

Dijo que tras dejar la vida sacerdotal ha experimentado “muchas nuevas primeras veces” y este aparente robo es una de ellas.

Decepcionado, confesó: “estoy que me regresó pal’ seminario”.



Los hechos



De acuerdo con lo que dijo en Blu Radio, una persona de su equipo de trabajo se dirigía a la oficina con la maleta, en un vehículo que presta servicio de transporte a través de una aplicación móvil.

Al bajar del carro, la conductora arrancó y desapareció con las pertenencias de Alberto Linero.

El panelista de Blu Radio aseguró que ha intentado comunicarse con la conductora, pero esta no ha respondido sus llamadas.

A pesar de la terrible pérdida, el padre Linero se mantiene optimista sobre el hecho y, aunque ya denunció ante las autoridades, confía en la buena voluntad de la mujer que se llevó sus cosas.

Asimismo, dijo que los responsables de la aplicación móvil no le responden por el presunto robo.



Lecciones



El exsacerdote utilizó su experiencia para enviar un mensaje a todos los oyentes sobre el sentido de las pérdidas.

“Toda pérdida tiene que ser superada y asimilada. Siempre tenemos que seguir adelante. No debe haber ningún ancla que no nos permita seguir fluyendo en la vida. Nos duele, nos sentimos destruidos, sabemos que algunas cosas no se pueden volver a recuperar, que las personas que amamos no vuelven, pero hay que superarlas y para hacerlo es necesario entender que no todo es una pérdida y que siempre hay ganancias y lecciones de vida”, comentó.