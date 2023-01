Estudiante en Rusia pide ayuda para volver a Colombia porque descubrió que padece cáncer

Tiene 21 años y está en sexto semestre de Medicina en calidad de becada. Le dijeron que puede curarse, pero el tratamiento en ese país es muy costoso.

Valeria Lucía Guerrero Storino, oriunda de Barranquilla, se enteró hace dos semanas de que tiene un linfoma de Hodgkin.

“Para curarme necesito un tratamiento de ocho sesiones de quimioterapia, las cuales son muy costosas en este país, y desafortunadamente la póliza que tengo no cubre dicho tratamiento”, dice la joven en un video que publicó en sus redes sociales para poder regresar a Colombia.

Valeria, que estudia en la Universidad Federal de Kazán, afirma que el tratamiento al que debe someterse “es muy fuerte por la fase en la que está el cáncer” y no tiene quién le ayude en Rusia pues toda su familia reside en suelo colombiano.

Sin embargo, por la pandemia del COVID-19 la estudiante no ha podido conseguir la forma de regresar a Colombia.

“Como comprenderán mi vida está en riesgo, por lo que necesito viajar sin demora a mi país”, insiste la barranquillera.

“Me he comunicado con la Embajada, la Cancillería, pero no me han dado una respuesta que me pueda ayudar en esta situación. Tengo muchas probabilidades de curarme, pero necesito ir a mi país, regresar a casa”, reitera Valeria, que hace un llamado especial al presidente Iván Duque.