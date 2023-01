Estudiantes cerraron un colegio en Codazzi para exigir implementación del PAE

Desde el mes de febrero los más de tres mil alumnos de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander no reciben un plato de comida.

Lo irónico es que los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de este año solo alcanzaron para 21 días, y aunque las autoridades afirman que esperan cerca de $2.500 millones del Fondo Nacional de Regalías para reiniciar el PAE, los estudiantes no aguantaron más y se fueron a paro.

Padres de familia y algunos docentes respaldaron el cese de actividades ante el desánimo de algunos alumnos que no cuentan con el dinero suficiente para alimentarse adecuadamente.

"Nosotros manejamos una población de escasos recursos y ellos necesitan urgentemente esta alimentación porque se me han desmayado, nos toca llevarlos al hospital", aseguró Benys Ramírez Molina, orientadora escolar.

De acuerdo con las autoridades, el proyecto ya se presentó y, de ser aprobado en menos de dos meses, debe ser puesto en marcha.