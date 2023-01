Estudiantes de colegio en Cartagena se desmayan por falta de luz y altas temperaturas

Alumnos de la Institución Nuestra Señora del Buen Aire van diariamente al plantel, que no cuenta ni siquiera con agua potable y donde también hay murciélagos.

La comunidad del corregimiento de Pasacaballos, donde se encuentra ubicado el colegio, adelanta una protesta exigiendo la prestación de servicios públicos al centro educativo.

Argumentan que, aunque se han interpuestos varios recursos legales, la situación continúa sin solución.

Según los alumnos, muchos de ellos han sufrido desmayos en medio de las clases a consecuencia de las altas temperaturas y el no funcionamiento de los ventiladores y aire acondicionado. Las directivas dicen que solo el 20% de las aulas cuenta con fluido eléctrico.

La situación empeora al llegar a los baños, pues los pequeños deben transportar agua en baldes para usar los inodoros porque las baterías sanitarias no reciben el líquido del acueducto.