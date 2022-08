“Exijo una orden de captura”: papá de joven asesinado en Sucre sobre el coronel señalado de disparar

Luego de las revelaciones hechas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, las familias de los tres jóvenes asesinados en el corregimiento de Chochó, en Sincelejo, Sucre , pidieron la captura del coronel Benjamín Núñez, señalado de disparar contra las víctimas.

“¿Por qué no hay una orden de captura sobre el coronel? No está en su casa, no está trabajando, ¿Fue que se escapó o se fue? Yo exijo una orden de captura sobre él, porque él es un criminal”, expresó Alberto Carlos Ibáñez, padre de Carlos Ibáñez, uno de los jóvenes asesinados.

Por este crimen ocho policías son investigados. Las familias también pidieron sus capturas.

“Lo que yo exijo en estos momentos es que capturen a los responsables. Hay pruebas, ya sabemos quién fue, ya hay evidencias, hay videos, ya confesaron los policías, ¿por qué no han capturado al homicida? O sea, yo me refiero que si el caso hubiese sido lo contrario ya estuvieran los responsables presos, pero como son hijos de personas humildes, no veo por qué no han capturado a los homicidas”, hermana de Jesús Díaz, otra de las víctimas.

Para estas tres familias la confesión de estos dos patrulleros trae algo de tranquilidad, porque ayuda a esclarecer los hechos y limpia el buen nombre de los tres jóvenes que habían sido señalados de asesinato.

“Aunque todo lo que están haciendo yo sé que no me lo va a devolver, pero siento un poco de tranquilidad al saber de que ya se está aclarando todo y que tanto mi hijo como los otros dos jóvenes se les está esclareciendo su nombre, que no fue lo que el coronel y los demás dijeron que ellos eran, por eso siento un poco de tranquilidad”, dijo Rosiris Contreras, madre de José Carlos Arévalo.

Desde el 25 de julio, cuando fueron asesinados José Carlos Arévalo, de 21 años; Carlos Alberto Ibáñez, de 26 años y Jesús David Díaz de 20, estas tres familias de sucre solo esperan que se esclarezca este crimen, condenen a los responsables y el buen nombre de sus hijos quede limpio.