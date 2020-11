Exparticipante de El Desafío está desaparecido en Providencia

Marcela y Estrella de Mar son la esposa y la hija de Rolando Brayan Edén, exparticipante de El Desafío y quien vive en Providencia. No tienen noticias suyas tras el destructor paso del huracán Iota.

Cuentan que hablaron con él la noche anterior a la llegada del fenómeno natural y hoy, jueves, no saben nada. Su angustia aumenta con el pasar de las horas.

“Pues ya llegaron unas imágenes y la casa ya no existe, la casa desapareció por completo”, dice Marcela.

Y agrega: “prácticamente completé cuatro noches sin dormir, pensando en qué condiciones está. Ya viendo las imágenes, Rolando no tiene en dónde dormir, no tiene ropa, no tiene una cobija. Se le crea a uno como esa sensación de culpa de que yo sí tengo una cobijita, un techo y para mí es muy duro saber que él está atravesando por esa situación”.

Para Marcela, lo único claro por el momento es que el restaurante que tenían frente a la playa desapareció.

Mientras reciben información de Rolando, esta angustiada familia apoya la recolección de ayudas para enviar a San Andrés y Providencia.