Exparticipante del Desafío Súper Humanos 2018 murió ahogada en Puerto Colombia

María Fernanda Aguilar ayudó a que su pareja no se ahogara. En el reality, Mafe estaba en el grupo de Los Costeños.

Amigos de la joven de 20 años relataron que se encontraba con varias personas departiendo en una playa de Puerto Colombia, Atlántico.

Rodrigo Giraldo, amigo de Mafe que presenció el hecho, le contó a Noticias Caracol cómo ocurrió la tragedia: "Julián, el novio de Mafe, empieza a gritar 'ayuda, ayuda', pero realmente no le creía porque yo pensé 'cómo me van a pedir ayuda si están aquí en la orilla'. Después que yo oía que él seguía gritando yo me metí a tratar de ayudarlos, a agarrarlos, pero no podía porque ya mi fuerza no daba, la corriente me llevaba. Ella no decía nada sino que trataba de ayudarlo a él".

Añadió a su relato: "me fui hacia adelante, me pude agarrar de una piedra, y ahí es que logré echarlo hacia adelante y salir (...) pero ella no aparecía, ella se la había llevado el mar y después fue que la encontramos ya en la clínica, muerta".

Mafe era oriunda de Barranquilla y vivió seis años en Argentina. Estudiaba Comunicación Social.

Practicaba voleibol, baloncesto, atletismo, fútbol, natación, spinning, gimnasio y crossfit.