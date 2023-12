Exrector de un colegio de Cartagena ya completa 7 días desaparecido: ¿dónde está?

Siete días desaparecido completa Hermides Vásquez, el exrector de un colegio en Cartagena. Trascendió que su camioneta fue hallada abandonada. Los familiares de este hombre piden ayuda a las autoridades para dar con su paradero.



El pasado 28 de noviembre de 2023, Hermides Vásquez salió de su casa en Cartagena con destino a Clemencia, lugar en el que construyó una finca. Antes de irse le dijo a su esposa que iba en búsqueda de frutos que había sembrado anteriormente.

Esos alimentos iban a ser llevados a donde su hijo, a quien visitaría en Medellín por su cumpleaños. No obstante, ese día Hermides Vásquez no volvió a contestar el teléfono y tampoco regresó a su hogar.

“No tengo ningún indicio de dónde pueda estar o quién lo pueda tener. Él es un hombre muy bueno, no se metía con nadie, al contrario, era muy jocoso, hablaba con todo el mundo. Aquí en el conjunto lo quieren mucho. Traía yuca y plátanos”, sostuvo Cira Vásquez, su esposa.

La camioneta del hombre de 73 años fue hallada abandonada. Uno de los zapatos que llevaba ese día y su celular estaban al interior del vehículo.



“Una semana en la que no he podido conciliar el sueño, duermo solo 3 horas por estar pendiente de que va a venir, que me va a llamar. Pidiéndole a Dios que me ilumine para ver quién lo tiene”, agregó la mujer.



Publicidad

Hermides Vásquez, que ya gozaba de su pensión, fue rector del colegio Camilo Torres de Cartagena por 35 años.

“Que no le hagan daño, que me lo entreguen”, pidió su compañera sentimental.

El Gaula de la Policía investiga el caso del docente. Se sospecha que un empleado de la finca estaría involucrado en su desaparición.