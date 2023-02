Extorsionan a periodista que tras sufrir un cáncer quedó ciego: “Dicen que me van a matar”

En el Atlántico, los extorsionistas no detienen su actuación criminal. En el municipio de Soledad tienen amenazados de muerte a Hellman Hincapié, un periodista invidente.

Las llamadas extorsivas, supuestamente del llamado Clan del Golfo, dice el periodista, empezaron a los pocos días de registrar en la Cámara de Comercio su empresa de comunicaciones y emisora online, de la cual sobrevive luego de superar un cáncer que lo dejó ciego.

“Yo les dije que yo no tenía plata, que había sobrevivido de un cáncer, que estaba ciego, que vivía de lo que me regalaban mis amigos y mi familia, que no tenía recursos para pagar. Y me dijeron que aquí estaba pagando hasta a la señora que vende tinto”, relata el periodista Hellman Hincapié.

El periodista invidente señala que las llamadas son cada vez más frecuentes e intimidatorias.

Publicidad

“Me dice que ya mi caso lo tienen ‘los muchachos’, que van a venir a mi casa y que yo tengo que asumir las consecuencias porque me van a matar”, relata la víctima de extorsión.

Una situación similar vive el periodista Fabián Montero, quien junto a Hincapié registró también su empresa de comunicaciones.

“Por haber suministrado los datos en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, los periodistas Hellman Hincapié y este servidor, Fabián Montero, vienen siendo diariamente amenazados por parte de la delincuencia que hoy nos quiere quitar el dinero a como dé lugar”, explica el comunicador amenazado.

Publicidad

El periodista Hellman Hincapié, con más de 35 años de experiencia en el periodismo, se dio a conocer por su trabajo en varios medios impresos, radiales y televisivos de Colombia.

Las denuncias por extorsión, dice el comandante del Gaula, han aumentado este año. Por ello, desde enero, se desplegó un grupo especializado de policías e investigadores para contrarrestar el delito en Barranquilla y su área metropolitana.

“Tenemos un aumento del 59% en denuncias en todo lo que tiene que ver el departamento. Ya se está haciendo un trabajo muy juicioso con nuestra Fiscalía para hacer un análisis y así poder contrarrestar y poder saber dónde llegar con nuestro programa de educación y un grupo especial del FAES, una fuerza antiextorsión que viene de Bogotá a apoyar todo este flagelo de extorsión”, explica el mayor Ángel Torres Terreros, comandante del Gaula Atlántico.

La Fiscalía ha recibido 114 denuncias por extorsión este año y el Gaula de la Policía ha realizado 25 capturas por este delito.