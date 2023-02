Extraña mortandad de reses en el sur del Atlántico: ¿qué está matando al ganado?

Una extraña enfermedad está acabando con el ganado en algunos municipios del sur del Atlántico. Los campesinos dicen que unas 600 reses han muerto en los últimos meses, sin que hasta ahora se conozcan las causas.

“Yo he sido víctima de aproximadamente 5-6 animales que se me han muerto con síntomas de diarrea, o sea, se caen con una debilidad. Se les aplica medicina de todo tipo y no hay forma de levantar al animal. Esa es una problemática que me afecta no solo a mí, sino a casi todo los pequeños y grandes ganaderos del municipio de Campo de la Cruz nos ha tocado”, relata uno de los campesinos afectados.

Para analizar qué es lo que está causando la mortandad de reses en el sur del Atlántico, los campesinos y ganaderos han solicitado la presencia del ICA.

“Estamos poniendo medicamentos sin saber qué virus tienen. Incluso hay carne de esta que está para el consumo humano, sin saber qué tienen”, dice.

Sin embargo, uno de los campesinos consultados por Noticias Caracol señaló que el ICA, para hacer los exámenes, les cobran $50.000 por res.

Los afectados explicaron que, tras la ola invernal que ha azotado a esta región, este es otro duro golpe a su economía.

La mortandad de reses se ha presentado en varios municipios del sur del Atlántico, como Campo de la Cruz, Suan y Santa Lucía.

Según le explicó el secretario de Desarrollo Económico del Atlántico, Luis Humberto Martínez, al diario El Heraldo, este fenómeno empezó a ocurrir cuando, tras la ola invernal, los campesinos sacaron el ganado que estaba en lugares seguros y lo llevaron de pastoreo a zonas que se habían inundado.

Otro extraño caso de muerte de vacas

Misteriosa muerte de 11 vacas de humilde familia lechera en Funza

Once vacas, propiedad de Nilson Ríos y su familia en Funza, Cundinamarca, fueron muriendo una a una en septiembre del año pasado. El ganadero afirmó que les suministraba agua potable y que el tanque permanecía con bebida “día y noche”.

No obstante, creyó que el fin de semana las reses tomaron agua contaminada. “Con sustancias químicas o tóxicas, qué sé yo, y ellas bebieron eso y empezaron a morir, sobra decir que más antes no había sucedido eso en ese sector, en esa parte”, afirmó.