Extraña muerte de una joven que había dejado Cesar para buscar mejor futuro en Bogotá

Elizabeth Moreno Julio, una joven del departamento del Cesar que había viajado a Bogotá con el deseo de estudiar y trabajar, apareció muerta en un sector rural del municipio de Soacha.

Según su madre, Yuleima Julio, Elizabeth, de 19 años, había salido del municipio de San Marín con destino a la capital del país hace menos de dos semanas.

“Ella salió para buscar un nuevo futuro allá en Bogotá, pero el futuro fue que me la mataron”, expresó la mujer.

La recién egresada de bachiller de la Institución Educativa San Martín de Tours tenía la aspiración de estudiar educación infantil y trabajar en favor de los niños.

“Ella trabajaba a veces cuidando niños. Le gustaba cuidar muchos niños, la querían bastante cuando trabajó en Barranquilla, ahorita la buscaron para Bogotá”, manifestó Yuleima.

Durante 12 días Elizabeth nunca se comunicó con su madre, fue entonces cuando la Policía le informó a la familia que la joven había sido encontrada muerta en Soacha.

“Me entero de que se desapareció porque tenía tres días que no llamaba y el celular era apagado y al tercer día vino la Policía y me lo dijo que la Policía de Soacha me iba a llamar”, relató la madre.

La comunidad de San Martín recibió con dolor y asombro la noticia de la muerte de la joven, quien era reconocida como una gran estudiante.

La familia asegura que no tiene recursos para trasladar el cuerpo de la joven hacia el departamento del Cesar, por lo tanto, le están pidiendo ayuda al gobierno nacional.