Falta de sentido de urgencia ha alejado al Gobierno del Puerto de Barranquilla, según su gerente

El gerente del puerto de Barranquilla, René Puche, destacó la relevancia que ha tomado la terminal en los últimos años. Sin embargo, pide soluciones urgentes al Gobierno nacional de los problemas como el del canal de acceso al puerto.

Noticias Caracol: ¿Cómo ha sido la transformación en el Puerto de Barranquilla en los últimos años?

René Puche: Nosotros llegamos acá hace 8 años. Éramos casi el doble de empleados que somos hoy en día y facturábamos más o menos la mitad de hoy en día. Hemos venido trabajando en un proceso de transformación muy importante, con base en temas corporativos y cultura de eficiencia. En los últimos 4 años, hemos invertido mucho dinero y esfuerzo en un desarrollo de transformación que nosotros llamamos "transformación digital".

N.C.: Lo que se ve también son muchas empresas llegando, ¿qué piensa de eso?

R.P: Barranquilla tiene una ventaja ante muchas ciudades del país y es primero un alto grado de bilingüismo y también tenemos un número muy importante de zonas francas. Entonces el tema del comercio exterior se ha venido dinamizando bastante bien.

N.C: ¿Qué ha pasado con tema del canal de acceso en Barranquilla?

R.P.: Es un tema de improvisación por parte del Gobierno. Aquí, desde que el gobierno anterior, cuando se caducó la APP de Navelena por todos los problemas que sabemos, nos vienen diciendo que dentro de 6 meses sale la APP.

Recién posicionado el presidente Duque, aquí se habló, en nuestra oficina, que el APP salía dentro de 8 meses. Llevamos 3 años de este gobierno y la APP no ha salido. Eso no ha permitido que nosotros como portuarios hablemos de proponer soluciones, por ejemplo, lo menos que puede suceder en Barranquilla es mantener una draga permanente, no es lo ideal porque cuesta mucho dinero, pero es lo que se debe que hacer ante la falta de capacidad del Estado de entender e identificar qué es lo qué está pasando en temas de cimentación.

No es posible que perdamos cada año entre 500 y 600 mil toneladas que dejan de llegar a Barranquilla por falta de calado operativo.

N.C. Tienen una ministra de Barranquilla (de Transporte, Ángela María Orozco), ¿qué piensa de eso?

R.P.: Yo no pongo en duda el compromiso de la ministra, ni del gobierno. Como ella lo dice: “es el gobierno que más ha invertido en dragado en Colombia”.

N.C.: Pareciera entonces que se sienten lejos del Gobierno.

R.P.: Si y no. En los temas relevantes como es el puerto, sí, porque me parece que no tiene sentido de urgencia.

N.C.: ¿Qué ha sido fundamental en la transformación de Barranquilla?

R.P.: Entendimos desde hace varios años que el sector privado tiene que estar muy cerca al sector público porque al final del día todos perseguimos lo mismo es que a Barranquilla y al Atlántico le vaya bien.

N.C.: Barranquilla fue una gran ciudad industrial, ahora, no lo es tanto. ¿Cuál es la vocación actual de la ciudad?

Barranquilla se ha vuelto una ciudad más comercial, de servicios, de atención, de call center y demás. Sin embargo, hay que resaltar inversiones importantes: el año pasado se realizó la inversión industrial más importante del país, la planta Ternium en Palmar de Varela. Tenemos una compañía muy importante que es la cementera Ultrasen, gran usuario del puerto. Yo pienso que ha habido una conexión ambas partes

N.C.:¿Usted cree que Barranquilla es una ciudad inclusiva en termino de negocios y políticos?

R.P.: Sin duda, hay una canción muy conocida del Joe Arroyo, ‘En Barranquilla me quedo’; es cierto y si revisas en Barranquilla hay muchas personas que viven aquí que no son barranquilleros, ni siquiera de segunda generación.