Familia de Enrique Vives dice que “no es fácil cargar con seis muertos encima”

La jueza primera penal del circuito de Santa Marta leyó el testimonio que Enrique Vives, quien causó la muerte de seis jóvenes en la vía Gaira-Santa Marta el pasado 13 de septiembre, dio al médico de Medicina Legal. Reconoció que había tomado cerveza, pero dijo que no estaba alcoholizado.

Según el empresario, esa madrugada “iba por el carril izquierdo de la vía, que es doble calzada, y de repente me sale un grupo de muchachos, que no los vi”.

Enrique Vives, de acuerdo a lo leído por la jueza, “dice que de la URI lo trasladaron a un sitio al tener hiperventilación y que siempre se quedaba sin oxígeno”.

El empresario expresó en su declaración: “me leyeron los derechos, me dijeron que me hiciera la prueba de alcoholemia, inclusive podía escoger sí o no. No venía alcoholizado”.

Sin embargo, continúa diciendo que “estaba en un cumpleaños, me tomé dos o tres cervezas. Él compró un sixpack y salimos de uno por cabeza, paso por Bavaria, me tomé una foto y me fui, estuvo lloviendo y todo eso”.

Enrique Vives agregó: "En la noche escucho y siento, me dicen ‘tranquilo, asesino, no eres culpable’. Yo tengo la conciencia tranquila, es un accidente que terminó en tragedia, no lo quise hacer".

Los familiares del empresario dicen que también viven un drama por lo sucedido.

María Pardo, tía del causante de la tragedia, recalcó que "no es fácil cargar con seis muertos encima, porque nadie ha dicho que Enrique Vives Caballero está bajo los efectos del estrés postraumático".

Mientras tanto, en la vía Gaira-Santa Marta un grupo especial de la Policía adelanta las investigaciones y toma pruebas de las características de la carretera para adjuntarlos al proceso.

"Es un personal con una vasta experiencia, peritos especializados que están, entre otras cosas, mirando los aspectos topográficos, analizando el vehículo y el acervo probatorio", precisó el coronel Jesús de los Reyes, comandante de la Policía de Santa Marta.

Las audiencias realizadas han tenido varios problemas por la caída de la señal y la gran cantidad de personas que se unen de forma virtual a seguir el proceso.

