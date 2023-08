Familia en Mompox confunde sustancia tóxica con aceite de cocina y una mujer muere

En Mompox, distrito ubicado en el departamento de Bolívar, una familia vivió una verdadera tragedia luego de compartir una comida. Al creer que en una botella había aceite de cocina, utilizaron un líquido tóxico para cocinar. Tras la intoxicación, una mujer de 57 años murió y siete personas más se encuentran en el hospital.

La Secretaría de Salud de Mompox reportó que una familia sufrió una intoxicación al consumir un pescado preparado con una sustancia tóxica. Según el informe, la sustancia estaba en un envase de aceite, lo que provocó el error.

La familia se intoxicó al usar una sustancia venenosa en vez de aceite para cocinar el pescado. La secretaria de Salud de Mompox, Caroline Cabrera, le dijo a Blu Radio que la familia acostumbraba a guardar el aceite usado en otro frasco.

Cuando no encontraron aceite, tomaron el frasco equivocado y lo usaron. La señora de 57 años, que murió intoxicada, no notó ningún olor raro, pero sí un sabor amargo al comer, aunque no le dio importancia.

La funcionaria informó que la familia está en grave estado por una intoxicación. Cuatro de ellos están en la UCI del Hospital de Magangué y dos se encuentran en cuidados intermedios en Mompox. Se trata de los abuelos, los padres, los hijos y un empleado que trabajaba con ellos.

Tres menores de edad entre los 11 y 14 años se encuentran en delicado estado de salud luego de la intoxicación.



Teniendo en cuenta las características del líquido ingerido por esta familia, se cree que es un plaguicida. Sin embargo, el laboratorio de la Secretaría de Salud de Mompox está determinando qué había dentro del recipiente.

"Para saber qué pasó y cómo pasó, estamos investigando el caso con mucho cuidado. Estamos haciendo todo lo que se requiere en un caso de salud pública", puntualizó la secretaria de Salud.