Familia en Soledad denuncia que le llega el recibo de la luz, pero su casa aún está en construcción

Llegar a la casa de Elsa Castro en Soledad, Atlántico, es un poco difícil porque apenas está en construcción y no tiene nomenclatura, pero dice que el recibo de la luz le llega fácil y rápido, pese a que aún no cuenta con este servicio.

“El maestro de obra, que estaba a cargo, le entregaron un recibo de la empresaria Air-e”, manifestó Elsa Castro.

Sin embargo, se llevó una sorpresa mayor cuando fue a reclamar.

“Que tenía que pagar primero lo que se está debiendo, 983.090 pesos ¿Cómo me van a poner esa deuda? A ellos no les importa viendo que aquí no hay contador”, agregó Elsa.

Luego de una revisión, la empresa Air-e reportó que al parecer encontró una falla.

“Encontramos en terreno que la señora está recibiendo una factura que corresponde a un vecino, en consecuencia, la señora no tiene obligaciones con la empresa”, indicó la directora comercial de Air-e, Claudia Liliana Gómez.

Aunque este caso al parecer quedó resuelto, a quien no le solucionan aún otro problema, también con el servicio de energía, es el pastor de una iglesia evangélica.

“Aquí tengo la evidencia de los recibos del año 2020, que durante la pandemia siguieron cobrando igual como si estuviéramos haciendo servicio y, por orden presidencial, estuvo cerrado el templo hasta el mes de noviembre de 2020”, expresó Joel Peña, pastor evangélico.

El pastor Peña asegura que, desde el mes de mayo, les suspendieron el servicio y no se los han reconectado pese a un fallo de tutela a favor de la iglesia.