Familiar del médico Edwin Arrieta dice que confeso asesino “está ensuciando el nombre de mi hermano”

La familia de Edwin Arrieta, el médico colombiano asesinado en Tailandia , lo recuerda como “una persona noble, era una persona de un corazón generoso, era un excelente hijo, un excelente hermano, tío, amigo, una persona que le gustaba hacer obras de caridad, una persona soñadora; su sueño conocer el mundo entero, por eso se la pasaba viajando. Nosotros, mi mamá como madre siempre estaba preocupada, le decía ‘Edwin, deja de estar volando tanto. Edwin, por Dios, ¿no te da miedo estar cogiendo tanto avión?’, y él decía ‘no, mami, no te preocupes’”, contó su hermana Darling Arrieta.

Esta mujer afirma que no conocían de Daniel Sancho, el confeso asesino, pero aseguran que no solo lo asesinó, sino que está dañando su buen nombre. “A mí me tortura todos los días, todas las noches, desde que sé que mi hermano le pasó eso. No sabemos si este hombre primero lo mató y después le hizo eso, o si vivo le hizo eso. Es una cosa que nunca vamos a saber y que esta persona está usando la ausencia de mi hermano, que no se va a poder defender, porque él está diciendo muchas cosas, está ensuciando el nombre de mi hermano, pero mi hermano no se puede defender”.

Daniel Sancho, enviado a la cárcel

Daniel Sancho, de 29 años, ingresó este lunes, 7 de agosto de 2023, en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de que un juez del tribunal provincial de la isla decretara prisión provisional para el joven por el presunto asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta.

Publicidad

El español permanecerá en esta prisión al menos hasta que comience el juicio y desde ahora será sometido a un aislamiento de diez días por el protocolo de COVID-19, periodo durante el cual solo podrá ser visitado por su representante legal.

El abogado, contratado por la familia de Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho y nieto del también actor Sancho Gracia, se reunirá en la prisión con el joven el próximo martes. Por ahora, no se espera que la familia del español viaje a Tailandia de manera inmediata, debido al periodo de aislamiento al que será expuesto el joven.

Una vez termine dicho protocolo, el juicio comenzará en una fecha indeterminada, que puede ser entre semanas y meses. Por su parte, la Policía tailandesa aún tiene nueve semanas para concluir la investigación.

Publicidad

La solicitud realizada por los abogados de Daniel Sancho para obtener libertad provisional fue denegada por el juez.

Sancho se declaró culpable del asesinato y desmembramiento del médico colombiano Edwin Arrieta el pasado sábado, en la comisaría de Koh Phangan. Según el informe policial, los primeros restos, la pelvis y una pierna derecha, fueron encontrados en la isla turística el jueves y el viernes pasados, respectivamente.

Las autoridades confirmaron que la cabeza también fue recuperada y que se ha identificado que los restos del cadáver pertenecen a Edwin Arrieta, un cirujano plástico de 44 años oriundo de Lorica, Córdoba.

Al parecer, Sancho y Arrieta se habían conocido tiempo atrás a través de Instagram. Mientras que Sancho llegó a Koh Phangan el 1 de agosto, Arrieta se encontró allí con él el 2 de agosto.

Publicidad

El propio Daniel Sancho reportó un día después, la noche del jueves 3 de agosto, la desaparición del colombiano en la comisaría de Koh Phangan, y comenzó a ser interrogado como sospechoso el viernes.