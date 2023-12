Familiares de abogada en Córdoba aseguran que ella no se suicidó, sino que la asesinaron

A la sede de la Fiscalía en Montería llegaron los familiares y amigos de una joven abogada que apareció muerta el pasado mes de noviembre en Cereté, Córdoba. Piden celeridad en las investigaciones para saber si este caso se trataría de un feminicidio.



Melissa Paternina era una joven abogada de 23 años, egresada de la Universidad de Córdoba, quien el pasado 11 de noviembre apareció muerta en una vivienda del barrio La Candelaria en Cereté. Aunque inicialmente se informó de un suicidio, su familia denuncia lo contrario.

“El dictamen de Medicina Legal dice que ella muere por un disparo de arma traumática que le perfora el corazón. Hay un indicio de que la escena del crimen fue modificada. La camiseta con la que fue encontrada no tiene indicio de disparo, es decir, que entonces ella se mató, se fue se cambió y la sangre no aparece”, indicó Neverth Paternina, padre de la joven abogada.

Familiares y amigos hicieron este martes, 19 de diciembre de 2023, un plantón frente a la sede de la Fiscalía en Montería, exigiendo justicia y celeridad en las investigaciones.



“Llevamos más de 40 días y no tenemos respuesta contundente de lo que pasó. Sabemos quiénes son los presuntos responsables y hasta el momento ellos siguen disfrutando su vida como si nada. Una familia y un pueblo llora a su hija, a su compañera, a su sobrina”, dijo Italy Doria, amiga de Melisa.

La Fiscalía seccional de Córdoba, en las últimas horas, designó un grupo especial de investigadores para recolectar los elementos que permitan esclarecer el caso.

“A mí me pidieron que dejara trabajar a la Fiscalía y yo he cumplido, pero ya hay muchas cosas que uno no puede esperar”, agregó el padre de la joven.

Un informe pericial de Medicina Legal dice que la muerte de la abogada fue de herida por proyectil de arma traumática de baja velocidad en el tórax y la manera de la muerte fue violenta por determinar.