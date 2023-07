Familias en La Guajira afirman que intentan sobrevivir con $6.000 pesos: "No desayunamos ni comemos"

Un urgente llamado al gobierno están haciendo las comunidades de La Guajira ante la difícil situación que están viviendo para conseguir o producir sus alimentos, pues desde hace unos años carecen de agua para sembrar. Dicen que intentan sobrevivir con 6.000 pesos diarios.



La crisis alimentaria, afirman, es la principal causa de muertes de niños, 41 en lo que va de año.

Leonardo Aguilar Epieyú, afectado por la falta de alimentos, reveló que "hay personas aquí que sobreviven con 6.000 pesos diarios, a duras penas con eso podemos conseguir el almuerzo, no desayunamos ni tampoco comemos por la noche. Es muy triste esta realidad".

Y sostiene que la situación en La Guajira obedece a que en regiones como Manaure "no existe el agua y el agua es la fuente de vida de la siembra, de los cultivos y sobre todo por el desempleo".

"Hace falta el agua para que nosotros podamos sembrar la tierra. Si tuviéramos el agua, nosotros hacemos las huertas para cultivar el fríjol y la yuca, para así poder sacar la comida de nosotros, pero la falta de agua no nos deja", reiteró Manuel Pushaina, una autoridad tradicional.

Publicidad

Otros habitantes de La Guajira insisten en que "si no tenemos el agua no sembramos. Lo más importante es el agua. Segundo es la cerca para sembrar los cultivos, el maíz, el fríjol, las ahuyamas, son los alimentos que consumen las comunidades de aquí de La Guajira. Actualmente, por el momento no tenemos agua, eso es lo que a nosotros nos hace falta".

También le pidieron al Gobierno nacional que no haya más intermediarios para entregar las ayudas humanitarias porque presuntamente estas no llegan a madres gestantes, niños con desnutrición y adultos mayores.

No obstante, en días pasados la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Ejército y otras entidades iniciaron intervenciones en el territorio para mitigar estas problemáticas.

Publicidad

Ingenieros militares con maquinaria amarilla tienen el encargo de reparar los pozos que llevan varios años dañados, activar los molinos y hacerles mantenimiento a los jagüeyes, que “es donde se almacena el agua de lluvias, es un reservorio, no es agua potable pero sí mitiga nuestras necesidades para los animales y para sembrar”, explicó Indira Illidge, de la comunidad wayú Cachaca 3.

Siete carrotanques con la posibilidad de distribuir 30.000 galones por día hacen parte de las acciones para mitigar la escasez de agua potable en Manaure, Uribia y Maicao.

“Hemos desplegado un total de 35 equipos, 70 hombres que están en capacidad de proveer agua al departamento”, señaló el brigadier general Jorge Ricardo Hernández Vargas, comandante del Comando de Ingenieros.