Famosa presentadora fue víctima de los ladrones en Cartagena

Claudia Bahamón otra vez fue víctima de los ladrones. Esta vez le ocurrió en Cartagena mientras se encontraba con compañeros de trabajo. La presentadora relató que un hombre sacó medio cuerpo de un taxi en movimiento e intentó raparle sus pertenencias.

Detalló que estaba con un grupo de 5 personas cuando vio que se aproximaba un vehículo de servicio público.

“Yo le di la espalda y me moví hacia el andén para darle más espacio a que pasara. En cuestión de segundos el taxi disminuyó la velocidad, abrieron la ventana de atrás y de ella salió un hombre casi hasta la cintura. Me manoteo para robarme, me asusté, grité, por reacción natural no dejé que me quitaran lo que jalaban y me caí al piso. El taxi arrancó en picada (como dicen en mi tierra) y se escapó”, narró.

La presentadora admitió que no pudo contener las lágrimas “al sentirme una vez más vulnerada frente a un acto violento en la calle como bien me sucedió en septiembre del año pasado en la 85 con 11 en Bogotá”.

“Desde entonces camino por las calles con miedo y no es para menos”, añadió.

La presentadora, otra vez víctima de los ladrones, se preguntó “si algún día podremos cambiar y ser mejores seres humanos”.

“La violencia es el último recurso del incompetente y quiero mantener la ilusión de que como sociedad podemos dejar de serlo, podemos cambiar. No me rendiré ante ese sueño”, concluyó.