Finqueros ponen trabas a Ecopetrol para reparar oleoducto y sus animales están muriendo

El derrame, que afecta 3 caños, es producto de una válvula ilícita instalada en Caño Limón-Coveñas para robar el crudo.

Aunque la emergencia fue controlada en gran medida, hay lugares donde el petróleo no ha sido recogido porque la comunidad se opone al paso del personal de Ecopetrol.

Publicidad

"El problema es que se le da el permiso a la gente, entonces no respetan también, esto es algo privado, no es público. El deber de ellos es de ingresar y no hacer daños", explicó Fredy Toro, administrador de una de las fincas afectadas.

Corpocesar hizo un llamado a la comunidad rural del municipio de La Gloria para que permita el acceso de personal para controlar el derrame de crudo sobre el caño Salobrito y la quebrada La Palma.

De acuerdo con las autoridades ambientales, si no se actúa en las próximas horas, el crudo podría llegar a la ciénaga de Simaña.

"Es necesario y urgente que den la vía libre y despejada para que ellos puedan sacar el hidrocarburo del caño, porque a pesar de que colocaron unas presas para contenerlo no va a ser suficiente porque la contaminación va a ser alta", señaló Luis Quintero, coordinador encargado de Corpocesar.

Publicidad