Fleteo en Riohacha: la siguieron con GPS hasta su casa y le robaron $54 millones

Una médico es la más reciente víctima de fleteo en Riohacha , La Guajira, donde crece la percepción de inseguridad. Ella le narró a Noticias Caracol cómo fue seguida hasta su vivienda por dos sujetos en moto, que la despojaron de 54 millones de pesos que había solicitado a un banco para comprar equipos médicos y emprender, junto a su esposo, su propio consultorio.

"Había amenazado a mi esposo con el arma y se acerca donde mí y en su mano izquierda tenía un celular, y ahí se veía que él dio con la dirección de la casa con un GPS que decía que había llegado a su destino, y me apuntaba con un revolver 38 plateado", indicó la víctima de fleteo en Riohacha.

Asegura que los delincuentes llegaron con datos precisos sobre el monto que había retirado del banco.

“’Dame los 54 millones que acabas de sacar del banco’; yo me quedé paralizada", relata la mujer que sufrió el fleteo en Riohacha.

Los habitantes en Riohacha están preocupados por la inseguridad y recuerdan el reciente hurto a 61 turistas antioqueños , los robos que han quedado grabados en cámaras y de los que hasta ahora no hay ningún resultado.

"No hay autoridad, no existe la Policía, no existe el alcalde ni existe nada, estamos a la ley del más fuerte", se queja Emilio Mendoza, habitante de Riohacha.

Las autoridades administrativas en reiteradas ocasiones han solicitado a la Policía resultados concretos frente a los constantes hurtos y fleteo en Riohacha.

"Le exigimos a las autoridades pronta respuesta positiva para poder darle ese parte de tranquilidad a la comunidad. Es el mensaje del señor alcalde pidiendo resultados positivos, respuestas positivas, capturas sobre esto”, indicó Leandro Mejía, secretario de Gobierno y seguridad de Riohacha.

Por ahora, las personas dicen salir con temor de los bancos por la posibilidad de ser víctima de un fleteo en Riohacha y piden mayor presencia de la Policía.