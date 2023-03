Fuad Char reacciona a regreso de Aída Merlano: “Es un instrumento para seguirnos molestando”

La exsenadora Aída Merlano llegó este viernes, 10 de marzo de 2023, a Bogotá después de ser deportada desde Venezuela, donde se encontraba detenida tras fugarse de prisión en 2019, y ahora deberá rendir cuentas ante la justicia colombiana. En medio de sus declaraciones, ella ha salpicado a un poderoso clan político del Caribe: los Char. El patriarca de esta familia, Fuad Char, reaccionó a su llegada.

Sorpresivo regreso de Aída Merlano

Después de que su abogado, Miguel Ángel del Río, adelantara en un breve mensaje en Twitter ("Aída en camino") la noticia, Migración Colombia confirmó que la exsenadora ya está en el país.

"El día de hoy la excongresista Aída Merlano está siendo trasladada desde Venezuela hacia Colombia, no como resultado de una solicitud de extradición que en su momento le fue elevada al señor Juan Guaidó, sin eficacia alguna, sino por deportación", adelantó la Cancillería colombiana.

Según detallaron las autoridades migratorias, Merlano llegó al Aeropuerto El Dorado de Bogotá procedente de Caracas "en calidad de deportada" y tiene vigente una orden de captura.

A su llegada, se le garantizaron "los derechos" y se contó con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, indicó Migración en un comunicado.

Tras cumplir "los trámites migratorios de ley, la ciudadana Merlano fue entregada a las autoridades competentes", agregó la información.

El ventilador de Aída Merlano contra la familia Char

Aída Merlano ha señalado en varias ocasiones, incluso bajo juramento ante la Corte Suprema de Justicia, no solo que sostuvo un romance con Alex Char, quien fuera alcalde de Barranquilla y exprecandidato a la Presidencia, sino que recibió dineros del clan Char para la financiación de la campaña de la excongresista.

Alejandro Char “me entregó 500 millones de pesos en efectivo y ahí fue donde me manifestó que él había entregado unos dineros. Entonces, cuando él me manifiesta y dice ‘es que yo te mandé’ -me lo dijo él- 12.000 millones de pesos, yo dije: 'cómo así, qué me mandó y a quién, si yo no manejo un peso’. Entonces yo he sido muy prudente de tocar temas económicos con él, me dio pena y decía: ‘¿Pero a quién se los dio?’”, dijo Aída Merlano en su momento.

Fuad, patriarca del clan Char, se pronuncia sobre regreso de Aída Merlano

Fuad Char, padre de Alex y Arturo, expresidente del Senado y vinculado a una investigación por delitos electorales, se refirió sobre el regreso de Aída Merlano al país.

“Llevamos dos, tres años con este rollo de los cuentos de esta señora, de sus mentiras. Entonces, este es un argumento de los enemigos políticos nuestros para utilizarla contra la campaña de Alex a la Alcaldía o las campañas nuestras en los diferentes departamentos del país", dijo.

Y agregó: "Bueno, usted sabe que mi hijo Arturo tiene un proceso por una serie de declaraciones de ella y no tenemos ninguna prueba presentada que pueda preocuparnos judicialmente, pero los estamos atendiendo y aquí estaremos atentos a la traída de ella, que me imagino que es un instrumento político para seguirnos molestando”.