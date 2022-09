Fue a un cajero y la máquina le dio $9 millones por error: ¿qué hizo con el dinero?

Ronald Vásquez dice que llegó a un cajero automático en Barranquilla para asignar la clave a una tarjeta de crédito que le acababan de entregar y la máquina le dio $9 millones de pesos.



“El cajero se bloqueó, quedó procesando, se abrió la ventanilla y me botó el dinero”, afirmó el joven.

Recalca que, al ver tantos billetes en sus mano sin solicitarlos, supo que se trataba de una falla del cajero y, aunque se impresionó, nunca dudó de lo que tenía que hacer.

“No lo conté, yo directamente se lo llevé a la directora y la directora se lo pasó al cajero para que lo contaran con la máquina. Había una suma aproximada de 9 millones de pesos”, agregó Ronald.

La acción de este ciudadano ha llamado la atención de muchos colombianos. Él aseguró que solo siguió el ejemplo de sus padres. “Lo que se hereda no se hurta”, expresó.



Darío Vásquez, su padre, es taxista y señala que por muchos años se ha caracterizado por devolver las pertenencias que sus clientes dejan olvidadas en su carro.

“Me han dejado artículos, computadores. celulares, dinero y yo los he devuelto. Cuando he llegado a la casa, más pequeño, yo les decía que eso no era mío, que eso había que devolverlo”, aseguró Darío Vásquez.

Ronald tiene una microempresa de diseño gráfico y no niega que los $9 millones le servían para cubrir unos compromisos, pero afirma que trabajando fuertemente puede conseguir mucho más.