Fuerte accidente en La Guajira: camioneta adelantó tractomula, chocó otro carro y terminó volcada

Un impactante accidente en La Guajira quedó registrado en el video de seguridad de una tractomula que estuvo a metros de verse involucrada en el siniestro vial.



Las imágenes dan cuenta de la fuerza del impacto que sufrió una camioneta cuyo conductor, luego de pasar a una tractomula, al parecer, perdió el control del vehículo y terminó chocando de frente con otro carro. Luego, se volcó.

La situación ocurrió en la troncal del Caribe, exactamente en el kilómetro 34 de la vía que de Riohacha conduce a Maicao. En este grave accidente en La Guajira murió una mujer de 35 años y por lo menos otras 4 resultaron heridas. La Policía de Tránsito y Transporte de La Guajira está investigando los hechos.

Precauciones para conducir en carretera y evitar accidentes

Las carreteras son un lugar donde la prudencia y el respeto por las normas de tráfico son cruciales. No importa cuántos años de experiencia tenga al volante, siempre es importante recordar las precauciones fundamentales para mantener la seguridad en la carretera y evitar accidentes. Vea a continuación algunas medidas esenciales que, según expertos, se deben tener en cuenta en cada viaje:

1. Mantenga su vehículo en óptimas condiciones:

Realice revisiones regulares de su automóvil, incluyendo frenos, luces, neumáticos y sistemas de dirección.

Cambie el aceite y realice el mantenimiento programado según el manual del fabricante.

Asegúrese de que los espejos y las ventanas estén limpios y en buen estado.

2. Respete los límites de velocidad:

Adhiérase a los límites de velocidad establecidos en cada tramo de la carretera.

Ajuste su velocidad a las condiciones climáticas y de tráfico, reduciéndola si es necesario.

3. Mantenga una distancia segura:

Siga la regla de al menos un segundo de distancia por cada 3 metros de longitud de su vehículo.

Incremente la distancia en condiciones adversas como lluvia, nieve o niebla.

4. Evite distracciones al volante:

No use su teléfono móvil mientras conduce, y si es necesario, utilice un sistema manos libres.

Evite comer, maquillarse o realizar actividades que desvíen su atención de la carretera.

5. Respete las señales de tráfico:

Preste atención a las señales de tráfico y siga las indicaciones de las señales de tráfico y semáforos.

No se salte señales de alto o ceda el paso, y respete los pasos de peatones.

6. Conduzca sobrio:

Nunca conduzca bajo la influencia de alcohol o drogas.

Designe un conductor sobrio o utilice transporte público si ha consumido sustancias que afecten su capacidad de conducción.

7. Descanse y evite la fatiga:

Realice pausas en viajes largos para descansar y estirarse.

Duerma lo suficiente antes de emprender un viaje largo.

8. Ajuste su conducción a las condiciones climáticas:

Reduzca la velocidad en carreteras mojadas, heladas o nevadas.

Use luces de niebla y neblina si es necesario, y mantenga el parabrisas limpio.

9. Use el cinturón de seguridad:

Asegúrese de que todos los pasajeros usen el cinturón de seguridad en todo momento.

10. Sea cortés y predecible:

Respete a los demás conductores y ceda el paso cuando sea necesario.

Utilice las señales de giro y luces direccionales para indicar sus movimientos con anticipación.