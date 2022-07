“Fui entrenado solo para matar”, dice exmilitar frente a familias de víctimas de falsos positivos

Uno a uno, los exmilitares del batallón La Popa de Valledupar imputados por la JEP como máximos responsables de falsos positivos hablaron frente a las familias de las víctimas y pidieron perdón.

"Yo sé el dolor grande que les he dejado a las víctimas en todos los casos y no me merezco su perdón porque en ese entonces era una persona sin corazón y un monstruo que fue entrenado en el batallón La Popa solo para matar. Al pueblo colombiano le pido perdón y a las víctimas presentes", dijo el soldado retirado Yeris Gómez Coronel.

Por su parte, el teniente coronel retirado Ever Gómez, quien fue alto mando en La Popa durante la cuestionada comandancia del coronel Publio Hernán Mejía, admitió que prestó su "grado, facilité mi jerarquía al interior del batallón y desvié por completo las funciones de mi cargo para revestir con una falsa legalidad estos crímenes horrendos que se venían cometiendo en coordinación con miembros de estructuras criminales que delinquían aquí en el departamento del Cesar y sur de La Guajira”.

El magistrado de la JEP Óscar Parra resaltó el testimonio de los exmilitares por la comisión de 127 falsos positivos: “Hacen unas manifestaciones en torno a las responsabilidades y hacen un reconocimiento de los daños causados”.