Funeraria en Barranquilla entregó cuerpo sin saber si había muerto o no por coronavirus

Las personas que asistieron al sepelio y otros familiares podrían estar en riesgo. Secretaría de Salud anunció que podría aplicar sanciones.

Tanto la funeraria como la clínica que autorizó la salida del cuerpo están bajo la mira, pues no esperaron el resultado de una prueba para COVID-19 que se había hecho al fallecido.

El alcalde de la zona bananera había advertido en su momento sobre el riesgo de permitir las exequias sin saber si tenía coronavirus o no: “es una situación que afecta a tres municipios donde este fallecido tenía familiares. estamos preocupados porque la clínica donde estaba el paciente no tomó las medidas y no siguió con el protocolo del caso”.