Futbolista Rafael Mercado, de la selección Colombia sub-17, fue herido en ataque sicarial

Rafael Mercado fue herido en medio de un ataque sicarial que tuvo lugar en el barrio Olaya Herrera de la ciudad de Cartagena . Se encontraba en una barbería cuando un sujeto armado ingresó y empezó a realizar los disparos, que iban dirigidos a otra persona que estaba en el lugar y no al futbolista de la selección Colombia sub-17.

Una cámara de seguridad del establecimiento captó el angustiante momento que vivieron este sábado Rafael Mercado y los demás presentes, quienes buscaron afanosamente salir del sitio para no ser impactados por el sicario.

A propósito del caso, el club Real Cartagena, donde juega el joven deportista, emitió el siguiente comunicado dando parte de salud:

"Real Cartagena FC informa con mucha tristeza que nuestro jugador de selección Colombia Sub17, Rafael Mercado, resultó herido durante un sicariato cometido mientras el joven se encontraba en un peluquería de la ciudad.

Rafael Mercado se encuentra fuera de peligro y será sometido a una intervención quirúrgica para luego comenzar su recuperación.

¡La familia de Real Cartagena está contigo, Rafa!"

Primeras declaraciones de Rafael Mercado

En diálogo con El Universal, diario cartagenero, Rafael Mercado dio sus primeras declaraciones: “Gracias a Dios estoy vivo, siento que volví a nacer, esto no ha sido fácil, es difícil, me toca empezar de nuevo, estoy con vida y salud y eso es lo más importante”.

Y prosiguió: “Intenté correr y la pierna se me fue, me revisé y vi el poco de sangre en el muslo de mi pierna derecha. Fue un momento angustiante. Ahora estoy esperando que me operen, me van a meter unos clavos, en el cuádriceps de mi muslo derecho, ahí recibí el balazo. Después de la cirugía me imagino me dirán cuánto tiempo demorará mi recuperación”.