¿Gato por liebre? Armada Nacional de Colombia compró a China un buque que no funciona

El barco, que costó 15 millones de dólares, está varado en Cartagena por un daño en sus propulsores, que se produjo mientras navegaba hacia el país.

Desde hace un año y tres meses, cuando arribó la embarcación, el ARC Caribe no ha podido cumplir las funciones para las cuales fue adquirido: hacer investigaciones marinas y adelantar misiones de seguridad integral.

De acuerdo con las autoridades, el daño fue causado por los altos niveles de vibración cuando cruzaba el océano desde Asia rumbo a Colombia.

Ante la polémica, el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, se refirió al tema.

“Ese es un barco que fue comprado hace algunos año; es el ARC Caribe, tiene un problema en la propela, ese problema está en garantía y la compañía ya ofreció responder”, aseguró.

A pesar de que la Dirección Marítima informó que el país hará valer el reclamo ante la empresa Marine Assets Corporation, los ciudadanos se cuestionan por qué el Gobierno no pidió a Cotecmar, corporación nacional que produce embarcaciones para la Armada de Colombia y de otros países, construir el buque.

“La verdad es mucho dinero lo que se está suministrando para eso y aquí hay una empresa que se llama Cotecmar que en realidad puede hacer ese trabajo”, dijo Ramón Puello, habitante de Cartagena.

“Deberían ver lo local primero y no para afuera”, agregó la turista chilena Nicole Hidalgo.

La Dimar, por su parte, señaló que decidió comprar la nave en China porque Cotecmar no se habría podido ajustar al cronograma de trabajo.