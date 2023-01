Gente inocente sufrió las consecuencias de batalla entre dos grupos de jóvenes

La riña se produjo con piedras y palos. Aunque es materia de investigación, se contempla la hipótesis de que el hecho ocurrió por cruzar una frontera invisible.

Varias personas heridas y viviendas semidestruidas dejó una riña de jóvenes que se enfrentaron con piedras y palos en el barrio Rebolo, ubicado en el suroriente de Barranquilla.

Hubo mucho pánico en esta zona, donde incluso las mujeres tuvieron que salir corriendo de sus casas con los niños para ponerse a salvo de las piedras que caían sobre sus viviendas.

Por varios minutos, dos grupos de jóvenes se atacaron a piedras y la comunidad quedó en medio de la batalla. La Policía intervino y acabó con la riña, pero sus protagonistas ya habían causado varios daños.

“La gente corría, salía con sus niños de las casas, uno no encontraba para dónde meterse”, dijo Luz Elena Llerena, afectada por la riña entre los jóvenes.

Al menos 15 viviendas quedaron con los techos y ventanas rotas y las calles mostraban lo que había pasado. “Eso fue horrible para mí, yo nunca había pasado por esto”, afirmó Francy González, otra de las afectadas.

Tres personas, entre ellas una niña de cinco años, resultaron heridas por las piedras. “Yo estaba allá descuidado, cuando veo la piedra que pega en la lámina y luego me pega casi en el ojo”, aseguró Eliécer Marrugo, a quien se le evidenciaba un hematoma en el pómulo.

La Policía adelanta una investigación para encontrar a los que causaron los destrozos.

“Si se llega a ubicar a estos jóvenes, posteriormente se hace un trabajo educativo con Infancia y Adolescencia. El llamado inicialmente a los padres es a que controlen a estos jóvenes”, indicó el teniente Diego Satizábal, encargado de la Red de Participación Cívica de la Policía de Barranquilla.

Ahora, los afectados no saben quién va a responder por los daños en sus viviendas.

Entretanto, la Alcaldía de Barranquilla reporta que trabaja en el programa Vuelve y Juega, con el que se busca, precisamente, ayudar a estos jóvenes, para que unos sigan sus estudios de bachiller, otros lo hagan en educación superior a través del SENA y, así, se conviertan en microempresarios.