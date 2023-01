Gobernador de La Guajira pide a minsalud cerrar la frontera con Venezuela por coronavirus

Advirtió que indígenas corren peligro mortal con el COVID-19 por bajo nivel nutricional y falta de agua para lavarse las manos. Decisión está en manos de Duque.

El gobernador Nemesio Roys también reconoció que lavarse las manos constantemente para que no se propague el COVID-19 en sitios donde no cuentan con el servicio “son temas de prevención que no se van a poder cumplir” en los centros etnoeducativos.

Por eso “le he solicitado al señor ministro de Salud, en representación del Gobierno Nacional, evaluar la posibilidad de cerrar la frontera con Venezuela en Paraguachón, ya que esta no es controlada y representa un gran riesgo para nuestras comunidades”.

Para Roys es necesario controlar el paso de migrantes en la frontera y trochas como La Cortica y El 80, pues si el coronavirus entra “en contacto con alguna de estas comunidades indígenas lo que va a ocasionar es la muerte de esas comunidades”.

Aclaró que cerrar la frontera es una decisión que debe tomar el Gobierno y no él, respuesta que espera recibir este sábado.

“El agua potable es hoy responsabilidad del Ministerio de Vivienda”, dijo el gobernador al indicar quién debe proveer el servicio al departamento, que por años ha padecido por el preciado líquido.

Roys pidió el cierre preventivo de la frontera minutos antes de que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciara que se elevaron a 13 los casos de coronavirus.