Golpe a la mafia del agua en Santa Marta: capturan a hombres que robaban el líquido para revenderlo

Esta situación irregular había sido denunciada por Noticias Caracol. Los delincuentes dejaban sin agua a 10 mil familias.

Los afectados compraban el agua que les robaban a ellos mismos y tenían que seguir pagando sus facturas a pesar de no recibir el servicio.

De acuerdo con la Fiscalía, los delincuentes perforaron un tubo madre del acueducto y almacenaban el agua en un predio camuflado entre los árboles al sur de Santa Marta.

"En el primer inmueble los investigadores encontraron un pozo subterráneo que captaba de manera ilegal el agua. En el segundo inmueble hallamos dos tubos que se conectaban de manera irregular a la conexión madre de la empresa”, reveló Jaime Camacho, Vicefiscal General de la Nación.

Tras recolectar el agua, la banda se encargaba de venderla en bolsas y carrotanques hasta por 180 mil pesos.

La captación ilegal dejaba sin agua a 200 barrios de Santa Marta.

Por dicha conducta, se realizaron varias capturas.

"Se trata de Pablo Castro de 59 años de edad y de Germán David Paredes Duarte de 60, quienes fueron capturados tras una denuncia recibida por la Fiscalía. Dejaban sin el servicio de acueducto a cerca de 44 mil habitantes de la ciudad, en especial a los de la vereda conocida como Puerto Mosquito y generando pérdidas a la empresa pública de esa ciudad", informó el Vicefiscal.

Hace algunos meses, en el informe de Noticias Caracol, una de las personas capturadas negó su vinculación al delito.

"Ya estoy mamao’ de esa persecución que me tienen. No tienen argumentos ni fundamentos para demostrar que me robo el agua. Ustedes no pueden entrar a mi predio. Necesitan de una orden de allanamiento", refutó Germán Paredes, el 26 de agosto de 2019.

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, aseguró que en Santa Marta las pérdidas de agua ascienden al 70% por el robo a la tubería madre.

"Son 80 litros por segundo. Yo quiero que se imaginen una botella de agua de litro. Bueno 80 botellas de estas llenas se pierden en un segundo por el robo. Con esa agua se puede abastecer a poblaciones como Aracataca o San Andrés", explicó Malagón.

Asimismo, arremetió contra quienes perpetran la estafa a la ciudadanía y empresa de acueducto de Santa Marta.

"Son organizaciones, esto es crimen organizado, roban masivamente el líquido y luego van donde esa misma población a venderles el agua posándose como grandes benefactores o como sus redentores. En el caso de Santa Marta es extremo, porque tiene déficit en sequías de hasta 1.200 litros por segundo de agua", dijo el funcionario.

El ministro informó que este hecho ilícito genera además una grave afectación económica a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta ESSMAR, que puede calcularse en $227 millones de pesos al mes, es decir cerca de $2.725 millones al año.

Los detenidos tienen hoy beneficio de casa por cárcel, pero en lugares diferente a donde se cometía el crimen.

Esta situación se suma a los problemas ambientales que han generado la intensa sequía que vive Santa Marta.

“La parte alta la cuenca no se está cuidando adecuadamente, hay mucha deforestación y un poco de fenómenos adicionales que están haciendo que los caudales sean cada vez menores”, argumentó Antonio Nieto, director de operaciones de ESSMAR.