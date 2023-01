Grupo de la Dijín se quedará en Valledupar hasta que se resuelva el caso del pediatra ‘Tico’ Aroca

Así lo aseguró el presidente Duque, que además anunció una estrategia para desmantelar a La Silla, banda dedicada al sicariato, microtráfico y narcotráfico.

Tras un consejo de seguridad adelantado en Valledupar, Iván Duque expresó su dolor y solidaridad con la sociedad cesarense y los familiares del pediatra Alberto ‘Tico’ Aroca, asesinado esta semana.

Señaló que el grupo especial de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), que llegó a Valledupar para reforzar las investigaciones que permitan ubicar a los autores materiales e intelectuales del homicidio del médico, se mantendrá en la ciudad hasta tanto sea esclarecido el caso.

Frente a este caso, Duque expresó su preocupación porque “en lo que va corrido del año hemos tenido seis homicidios de más con respecto al año pasado. Y he empezado por impartir una instrucción muy clara a las autoridades. Nosotros tenemos no solamente que parar esta tendencia, sino que nos mantengamos en la reducción, como mínimo, del 4% en el número de homicidios frente al 2018”.

Así mismo, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de establecer “una Policía Metropolitana y una Estación Metropolitana” en Valledupar y para ello se comprometieron recursos de dos vigencias.

El presidente también mencionó al grupo delincuencial La Silla y anunció que está en marcha un plan de recompensas para visibilizar y capturar a los miembros de este grupo criminal.

“No solamente he dado la instrucción de hacer visible a todos los criminales detrás de esa estructura, sino que vamos a impartir, también, la promoción de recompensas para desmantelar esa estructura que puede ser la que está detrás de algunos de esos vínculos con el sicariato y oficinas de cobro al servicio del microtráfico y del narcotráfico”, enfatizó.