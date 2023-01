Habilitan centro comercial Buenavista I tras incendio

Durante la emergencia, más de 200 vehículos quedaron atrapados en el sótano donde se originaron las llamas. Ninguno salió afectado.

Los establecimientos del centro comercial Buenavista I, donde sucedió el incendio, ya se encuentran abiertos al público.

Luego de disipar la espesa nube de humo que dejó la conflagración, el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla habilitó el paso para que los propietarios de los carros, que quedaron estacionados, los recogieran.

Al parecer, la causa del incendio fue una falla eléctrica en un pequeño local ubicado en la planta baja del centro comercial Buenavista I.

Aunque las autoridades confirmaron que no se registraron heridos, ni grandes pérdidas materiales, los compradores señalaron que el centro comercial no cuenta con luces de emergencia en los sótanos, ni rociadores de agua.

La oficina de Gestión del Riesgo de Barranquilla recomendó tanto a las directivas del lugar, como a los ciudadanos, acatar los protocolos de evacuación y realizar los simulacros correspondientes para que emergencias como estas no cobren vidas.

Este es el segundo incendio en el centro comercial Buenavista en menos de seis meses.

El pasado mes de mayo una falla eléctrica en el cuarto piso del Buenavista II generó millonarias pérdidas, el centro comercial permaneció cerrado y en reparaciones durante aproximadamente una semana.