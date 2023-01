Habitantes ‘cansados’ de las alzas en peaje de Turbaco, bloquearon la vía

Dicen que sus bolsillos no aguantan más, ya que pobladores de varios municipios deben pasar por este tramo a diario porque estudian o trabajan en Cartagena.

Los manifestaban exigen una tarifa diferencial y niegan que el aumento en la tarifa del peaje, de $300, haya sido socializado.

La concesión de la Ruta del Sol aseguró que cuando se construyó el peaje, en el año 2013, se estableció una tarifa social.

“Si no estuviera vigente la resolución actual, la tarifa no sería de $3.400 sino de $5.500; también hay una tarifa diferencial para la categoría dos, no paga $8.200 sino $3.400 también”, dijo Alberto Segrera, gerente administrativo de la autopista El Sol.

La manifestación se levantó de manera pacífica y se acordó que una comisión se reúna con el Ministerio de Transporte e Invíaas para buscar una solución.

