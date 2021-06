Habitantes de Providencia protestaron para exigir pronta reconstrucción de sus casas

Los habitantes de la isla de Providencia salieron a marchar de forma pacífica para exigir que se agilice el proceso de reconstrucción.

Denominaron la protesta como “la marcha por la dignidad”, movilización que realizaron vestidos de azul y con la bandera de la isla.

“No se nos está prestando la atención básica y hay personas que están viviendo en precarias condiciones, mucha gente fuera de la isla que no ha podido regresar porque no tienen donde estar”, dijo Arelys Fonseca, organizadora de la marcha.

Mientras que Royle Hawkins, otro manifestante, aseguró: “Estamos protestando porque las casas que están reparando algunas están quedando muy bien, otras están quedando muy deficientes porque se están usando los materiales no apropiados”.

Durante la manifestación que partió desde la estación de bomberos y recorrió todo el centro, los providencianos pidieron que los anuncios hechos por el gobierno de Iván Duque se cumplan.

Otra de las principales razones por la que los providencianos salieron a manifestarte es por el hospital, ya que el único con el que cuentan en Providencia funciona bajo carpas y no tiene todos los servicios médicos, razón por la que piden a las autoridades que agilice la reconstrucción de uno nuevo.

“Después de 7 meses no se ha puesto la primera piedra para construir el hospital nuevo o arreglar el que teníamos antes”, señaló Randy Ward.

A la fecha, cerca de 500 casas han sido reparadas con la instalación de techos y ventanas, sin embargo en la entrega de viviendas nuevas las cifras de Findeter dan cuenta que faltan 910 por construir.