Habitantes de Riohacha se rehúsan a tomar agua del acueducto de Camarones: dicen que no es potable

El acueducto de Camarones, en Riohacha , sigue siendo objeto de múltiples críticas por parte de la población de este corregimiento que sufre por conseguir un poco de agua para cocinar o beber.

Sus habitantes dicen que costosa infraestructura no proporciona agua apta para el consumo humano.

“Uno se baña con ella por la necesidad y se lava trastos con ella, pero que usted coja un vaso de agua para tomárselo, no puede porque no está apta", manifestó Francia Suárez, habitante de Riohacha.

Aunque algunos aceptan que el acueducto si funciona, explican que no beberán esta agua y cuentan sus razones.

“Yo no la utilizó para cocinar porque le puedo tener miedo porque como dicen que tiene plomo de pronto me vaya a caer mal al organismo para mí, para mis hijos y para mi esposa”, expresó Geiner López, otro habitante de Riohacha.

Lo que dice parte de la población del corregimiento de Camarones es que sienten temor y, por eso, evitan consumir el agua que se produce en este acueducto.

“Hay muchas especulaciones de que sí es apta, de que no que si es, que no es, entonces, me da miedo por mi salud", Lidis López, otra habitante que se rehúsa a tomar agua.

Ante las quejas por la calidad del agua que se suministra en el corregimiento esto responden las autoridades:

"Las pruebas de laboratorio que hoy están dando los resultados dentro de la normatividad Qué es la resolución 2115 del Ministerio de salud que competen al tema del tratamiento de agua Esa es la calidad del agua que se está entregando al corregimiento de camarones porque estamos seguros qué está dentro de los parámetros", afirmó Keyder Freyle, secretaria de Infraestructura y Servicios Pública de Riohacha.

Noticias Caracol conoció que la próxima semana saldrán los resultados de unas nuevas pruebas de laboratorio que se hicieron para conocer la calidad del agua.