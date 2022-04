Habla papá de bebé hallado muerto en playa de Santa Marta: pide que ayuden a encontrar a la mamá

Hace menos de un mes en Bogotá, Edwin Guerrero se tomó la última foto con su pequeño hijo Samuel . El hombre asegura que el pasado viernes iba a visitar a su bebé en la localidad de Kennedy cuando se dio cuenta de que su madre se lo había llevado para Santa Marta.

“Lo último que me imaginaría es que mi hijo estuviera en Santa Marta, la Policía me llama después de que yo hago una denuncia por abuso, o sea ella no respetó las visitas de mi hijo. Después de eso, me vine a Santa Marta y he estado con el acompañamiento de la Policía”, manifestó Guerrero.

Samuel fue encontrado sin vida por pescadores en las playas de Buritaca, según registros, tres días después de haber llegado con su madre a Santa Marta.

“Las imágenes que he visto, las fotos del coche, yo sé que mi hijo es el bebé que está en Santa Marta como NN”, expresó.

Para esclarecer este caso, la Policía y guardacostas buscan por tierra y mar a la madre de Samuel, Jenny Alexandra Higuera Casallas, de 25 años, de quien aún se desconoce su paradero.

“Le hicimos una prueba de ADN que corrobore que se trata del progenitor. Estamos en la búsqueda de la mamá con todas las acciones correspondientes de infancia y adolescencia como también guardacostas”, indicó el coronel Jesús de los Reyes, comandante de la Policía de Santa Marta.

El padre de Samuel pide celeridad en el caso y que lo ayuden a encontrar a la madre del pequeño.

“Me ayuden para que este caso se resuelva lo más pronto posible, que se conozca el paradero de la mamá de mi hijo y que me ayuden al tema de reconocimiento de Medicina Legal”, recalcó.