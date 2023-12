Habla turista estafada en Cartagena: “Este viaje me trajo tristeza y experiencias desagradables”

En Cartagena, una turista denunció que le cobraron 17.000.000 de pesos por un paseo en coche. En diálogo con Noticias Caracol, la ciudadana extranjera habló de la estafa de la que fue víctima.

Según comentó la mujer, identificada como Yu Chen Lin, los hechos tuvieron lugar el último día antes de finalizar sus vacaciones, cuando decidió hacer un recorrido para conocer la historia de las encantadoras calles y plazas del centro histórico de la ciudad.

El trayecto lo hizo a través de un paseo en coche por el que había pactado un valor de 100.000 pesos. El cochero que la transportó la llevó hasta un establecimiento comercial donde en tres oportunidades le debitaron sus tarjetas de crédito.

Al día siguiente, la turista se percató de que le habían debitado en tres ocasiones más de 4.000 dólares. Aunque logró declinar una de las transacciones, en total le debitaron 3.723 dólares, es decir, cerca de 17.000.000 de pesos colombianos. Con el apoyo de la Policía logró identificar al cochero.

La turista lamenta que esta situación se haya presentado justamente cuando estaba disfrutando de sus vacaciones en Cartagena. Esto le dijo a Noticias Caracol.

“Ella me dijo que la primera transacción no pasó, luego le di mi tarjeta de crédito, me dijo que la conexión a Internet era inestable y que la transacción no volvió a pasar. Ya por tercera vez sí pasó, ella se fue y dijo, ‘bienvenidos a Cartagena, mi ciudad es hermosa, disfruten el viaje'”, comentó Yu Chen Lin.

La ciudadana extranjera afectada agregó que “los siguientes días estuve revisando los estados de mi tarjeta y encontré que me cobraron 4.500 dólares. Fui inmediatamente a hablar con la Policía y un oficial me dijo que los servicios de carruajes con caballos empiezan a funcionar a partir de las 5 p.m., y que a esa hora ellos podrían empezar a investigar”.

Yu Chen Lin enfatizó que este fue su primer viaje a Colombia y que la experiencia se vio empañada por el amargo episodio.

“Este viaje a Cartagena me trajo tristeza y experiencias desagradables. Esa estafa que experimenté puede dañar completamente la experiencia en el país, especialmente en la ciudad, que es un destino popular”, concluyó.

La denuncia oportuna de la turista a las autoridades correspondientes permitió identificar al cochero y al establecimiento donde le debitaron las tarjetas.

La Policía Metropolitana de Cartagena adelanta una investigación por los delitos de robo y estafa, así lo confirmó el secretario del Interior de la capital de Bolívar, Cesáreo Buj Hernández.

“Sigue el procedimiento legal y la idea es que lleguemos hasta la última consecuencia y que el peso de la ley, de acuerdo a las normas establecidas en la Constitución, caiga sobre estas personas que quieren acabar con la imagen de Cartagena”, precisó el funcionario.

La Asociación Cartagenera de Cocheros rechazó este episodio, que pone en riesgo la integridad física y psicológica de los usuarios. Asimismo, informó que decidió apartar del cargo al cochero involucrado.

“Como medida pertinente la asociación decidió apartar, indefinidamente, de toda actividad operativa al cochero que realizó el recorrido con la ciudadana extranjera que luego de finalizado y cancelado, indicó a la Policía Nacional inconformismo por movimientos en su cuenta bancaria”, acotaron.