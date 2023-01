Habló madre de bebé muerta en motel de Valledupar: “Las cosas no sucedieron como la mayoría comenta”

La madre de la bebé muerta en un motel de Valledupar, Cesar, el pasado 1 de enero de 2023, se defendió y aseguró entre lágrimas que su único error fue que su expareja, a quien señaló de violencia intrafamiliar, viera a su hija de 7 meses.

María Camila Mengual, de 19 años, dijo en una entrevista con Caracol Radio que “las cosas no sucedieron como la mayoría de las personas comentan en redes”.

Publicidad

Según la madre de la bebé muerta en un motel de Valledupar, el primero de enero “yo estaba en mi casa con mi bebé y mi mamá”.

“Como a las dos de la tarde me entró una llamada, que fue del papá de María Lucía, me dice que le deje ver a la niña, que él no me iba a molestar más (…) Le dije que no porque días atrás me había amenazado, me había dicho que donde él me viera me iba a levantar a tiros”, relató.

Fue por eso que, afirmó, “yo cerré mis redes sociales, había cambiado mi número porque el miedo me dominaba”.

No obstante, tras recibir la llamada de su expareja decidió acceder a su petición algo de lo que dice arrepentirse: “También cometo errores (…) mi error tal vez fue de pronto dejarlo ver a la niña”.

Publicidad

Cuando vio el carro del padre de su bebé, que luego murió en motel de Valledupar, lo abordó y “él me recibe con una cachetada y me dice que me va a matar porque yo le pegué cachos”.

Insistió en que se montó “a ese carro porque él quería ver a mi hija”, y que el sujeto no le dio tiempo de bajarse porque arrancó de una, amenazándola todo el tiempo.

Publicidad

“Yo nunca pensé que él iba a actuar de la manera en que actuó”, aseveró.

También recalcó que accedió entrar al motel de Valledupar porque él le dijo que la iba a matar.

“Tenía miedo, no quería acostarme con él”, pero dijo que terminó haciéndolo.

Según la madre de la bebé muerta en un motel de Valledupar, en ese tiempo su hija se había quedado dormida en el carro y luego quiso ir a ver cómo estaba, “pero me sentía mal en ese momento, los ojos me rascaban, me caía en el piso” y “él me decía que a él no le importaba cómo me sintiera yo”.

Publicidad

Cuando por fin pudo salir, de acuerdo con su relato, “encuentro a mi hija, estaba viva, lo que hice fue que la cargué” y al volver a la habitación le decía a su expareja “que me ayudara porque mi hija estaba como inconsciente. (…) Él me dice muchas veces ‘vamos a ayudarla’” y “de ahí no me acuerdo de más nada”.

La causa de la muerte de la bebé en el motel de Valledupar fue por inhalación de monóxido de carbono, informaron autoridades.

Publicidad

Contra el papá de la niña se emitió una orden de captura tras las denuncias de su expareja, además del fallecimiento de la menor de edad.

Otras noticias: