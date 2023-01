Habló Rafa Pérez: el cantante vallenato explicó por qué lo vacunaron a él y a su esposa

El cantante vallenato Rafa Pérez rompió su silencio y explicó por qué él y su esposa Milagros Villamil recibieron la vacuna COVID-19.

El artista, que habló con El Heraldo de Barranquilla, sostuvo que fue contactado para la reinauguración de la Clínica Oriental del Caribe, que ha estado cerrada dos años y “a la que había que hacerle unos contenidos audiovisuales, subir un material a las redes”.

Aunque dijo estar interesado en el trabajo, les manifestó a quienes lo contactaron que ellos no habían tenido COVID-19, “a lo que ellos nos manifestaron que como iba a haber un contrato de prestación de servicio de nuestra parte, ellos gestionarían nuestra vacunación para realizar con tranquilidad todas estas actividades. Dígame ¿quién en estos momentos no va a aceptar que le den trabajo, lo contraten para un toque y aparte lo vayan a inmunizar? Por eso acepté y envié mi documentación, yo ni siquiera he ido a la clínica, no la conozco”.

“No hemos cometido ningún delito ni ningún acto de corrupción como se nos está tildando, ni nos hemos robado la vacuna”, enfatizó el exintegrante del grupo Kvrass.

Según Rafa Pérez, no se había pronunciado porque firmó un acuerdo de confidencialidad, “pero viendo el rumbo que está tomando esta situación debo defenderme porque a nosotros solo nos interesa continuar con nuestro trabajo y nuestra vida”.

El artista dijo que debió a la pandemia varios de sus conciertos han sido cancelados, por lo que con su esposa ha buscado otra forma de recibir ingresos, como ser la imagen de supermercados.

Sobre las amenazas a la gerente del Hospital de Malambo, donde fueron inmunizados, dijo estar “preocupado porque no es justo que esto vaya tomando un rumbo en el que no tiene nada que ver”.