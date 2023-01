Hackers en Sucre robaban fotos íntimas de estudiantes y luego las extorsionaban

A cambio de no publicar estas imágenes, los dos hombres exigían dinero. Fueron capturados cobrando uno de sus chantajes.

Uno de los delincuentes se vio personalmente con su víctima, mientras que el otro recibió un giro bancario a través de una empresa de mensajería.

Mujeres afectadas relataron cómo actuaban los delincuentes.

“Esta persona se comunicó conmigo desde la red social Facebook, diciéndome que tenía unas fotos mías íntimas. Yo le pregunté que cuales eran esas fotos y entonces me dice que me había hackeado la cuenta desde hace mucho tiempo y me las pasó. Él me pidió que, a cambio de esas fotos, le diera cien mil pesos”, contó una víctima.

De acuerdo con investigadores, los capturados hackeaban las cuentas de algunas redes sociales para robar información y extorsionar a sus víctimas.

La Policía advirtió a los ciudadanos sobre estas prácticas e hizo un llamado.

“La recomendación en este caso es, primero a que se abstengan de publicar fotografías íntimas, textos íntimos en las redes sociales. Y, en el evento de que sean objetos de este tipo de intimidaciones, llamar inmediatamente al 123 o a la línea del Gaula 165”, señaló el coronel Luis Vallejo, comandante de la Policía de Sucre.

Autoridades aseguran que el objetivo de estos hackers eran estudiantes de colegios y universidades.