Hallan cuerpo de una mujer enterrado en patio de casa en Galapa, Atlántico

En el municipio de Galapa, Atlántico , hallaron enterrado el cuerpo de una persona en el patio de una casa. Familiares de una mujer reportada como desaparecida desde el primero de enero aseguran que se trataría de ella, pues en la vivienda vivía su pareja sentimental.

Una romería permanece a las afueras de la casa en el municipio de Galapa, donde el cuerpo de una mujer fue fallado en el patio.

Publicidad

“Se están adelantando las investigaciones para la identificación del cuerpo y posteriormente del esclarecimiento de los hechos que produjeron este deceso”, explicó el coronel Óscar Daza, comandante de Policía de Barranquilla.

Aunque su identidad aún no ha sido establecida, debido a que no ha sido exhumado, familiares de Karen Lisbeth Guerra, quien desapareció desde el pasado primero de enero en el mismo barrio, creen que el cuerpo hallado en el patio es el de ella, ya que en esa vivienda vivía su pareja sentimental, de quien no se sabe nada desde hace varios días.

“Mi instinto de mi corazón me dice que sí es mi hija, yo veo que sí es mi hija, porque si a alguna parte iría es ahí”, dice Karen Hernández, la madre de Karen Lisbeth.

Sospechan del hombre con quien llevaba una relación de varios años, ya que la celaba y amenazaba constantemente.

Publicidad

Gracias a la denuncia instaurada en la Fiscalía y a una orden para revisar el inmueble se descubrió lo que podría ser un crimen.

De confirmarse que se trata de Karen Lisbeth Guerra, sería la primera mujer asesinada este año en el Atlántico.