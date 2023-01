Hasta gasolina de contrabando venden niños que son explotados laboralmente en La Guajira

Más de un millón de menores enfrentan ese drama y el ICBF ha rescatado a 6.541, 184 de ellos ubicados en Riohacha.

En ciudades como Riohacha, los padres de cientos de menores dicen que la falta de recursos económicos los lleva a sacar a sus niños de la escuela y ponerlos a trabajar.

"Yo no lo he podido inscribir a ningún colegio para que él pueda realizar sus estudios como debe ser, y tocar cargarlo a trabajar conmigo ya que no lo puedo dejar solo en la casa", dijo un padre-

Los menores se ven obligados a realizar todo tipo de labores, desde vender artesanías, pescado y verduras hasta lidiar con combustible de contrabando.

Los habitantes de la capital de La Guajira reconocen que hacen falta acciones para erradicar la problemática.

Las autoridades advierten que cuando se realiza el restablecimiento de derechos a los niños, obtienen respuestas por parte de los padres, que no pueden confrontar.

"Ellos están trabajando y ganando una cosita para comprarse cosas para ellos, un cuaderno, un lápiz, un juguete, un par de zapatos, un par de chancletas, entonces preguntan: '¿usted nos va a dar la plata?' ¿Qué dice la Comisaría de Familia? No tenemos recursos”, contó Obdulia Torres, comisaria de familia de Riohacha.

Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señaló que se están adelantando acciones para frenar el flagelo del trabajo infantil.