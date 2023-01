Hasta la arepa e’ huevo sufre las consecuencias tras la multa de la empanada

Comerciantes en Luruaco, Atlántico, dicen que sus ventas bajaron un 30% por el miedo de los compradores a ser multados. Anunciaron la marcha del caldero.

“Yo normalmente vendo 300 arepas, 200, y hoy no he hecho ni 100, y las que he hecho las tengo almacenadas todavía”, lamentó Darcy Valencia, que hace daños se dedica a este oficio.

Aseguran los comerciantes que ni en los buses quieren comprar sus productos.

En Luruaco, el 90% de las familias vive de las ventas de arepa y otros productos en la calle.

Comerciantes anunciaron una marcha para este viernes 22 de febrero.

